حلويات وماء فوق الطاولة لفتح شهية التلاميذ على الإمتحانات ﻿

في سابقة من نوعها، أقدمت الأطر التربوية بإحدى المدارس الإبتدائية بالفنيدق، على دعم خاص للتلاميذ المقبلين على الإمتحانات لنيل الشهادة الإبتدائية، وذلك عبر وضع على طاولات التلاميذ حلويات و شكلاطة

شوف تيفي

في سابقة من نوعها، أقدمت الأطر التربوية بإحدى المدارس الإبتدائية بالفنيدق، على دعم خاص للتلاميذ المقبلين على الإمتحانات لنيل الشهادة الإبتدائية، وذلك عبر وضع على طاولات التلاميذ حلويات و شكلاطة وقنينة ماء.

الصورة المذكورة لاقت إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين إياها بادرة فريدة من نوعها يحفز من خلالها الأطر التربوة تلاميذ المدرسة من أجل اجتياز الإمتحانات في ظروف ملائمة.

وطالب رواد الفايسبوك من المسؤولين أن تُعمم مثل هاته البادرة الإنسانية في جميع المدارس المغربية بغرض تحفيز التلميذ المغربي.