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استياء عارم لتلاميذ الباكالوريا من وزارة حصاد بسبب النتائج

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 01:19 استياء عارم لتلاميذ الباكالوريا من وزارة حصاد بسبب النتائج | مجتمع
استياء عارم لتلاميذ الباكالوريا من وزارة حصاد بسبب النتائج
استياء عارم وسط تلاميذ الباكالوريا،لحظة الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك ''مسار''

شوف تيفي:

استياء عارم وسط تلاميذ الباكالوريا،لحظة الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك ''مسار''

و قد عبر المترشحون و عائلاتهم عن تذمرهم من موقع الوزارة الذي لم يستوعب الضغط الحاصل عليه من قبل المسجلين به.

هذا و يمكن لجميع المترشحين للباكالوريا الاطلاع،على النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باستخدام رقم التسجيل أو الرقم الوطني أو رقم الجلوس، وسيتم إعلان نتائج الباك 2017 رسميا يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وبعدها مباشرة يستطيع كل المرشحات والمرشحين الحصول على نتائج البكالوريا 2017 في عصر نفس اليوم .

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