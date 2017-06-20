بالفيديو.. شوفو الحمام بدا كايتكرفص على النافورة الجديدة ديال كازا ﻿

بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء قبل أسبوع للتخلص من أسراب ''الحمام'' المتواجدة بالنافورة الجديدة الكائنة وسط المدينة، تفاجأ يومه الإثنين بعض المواطنين بالحالة

شوف تيفي

بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء قبل أسبوع للتخلص من أسراب "الحمام" المتواجدة بالنافورة الجديدة الكائنة وسط المدينة، تفاجأ يومه الإثنين بعض المواطنين بالحالة الكارثية التي باتت عليها النافورة الجديدة وذلك بسبب الأوساخ الذي سببه الحمام.

وحسب الصور والفيديو التي توصلت بهم "شوف تيفي" فإن أسراب الحمام، وبعد عودتها لمكانها الطبيعي تسببت في تلويث المكان المذكور الشيء الذي استنكره المواطنون الذين طالبوا من الجهات المختصة مراقبة المكان وتنقيته من حين لآخر.