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عاجل:بداية ظهور نتائح الباكالوريا عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم و تفاعل كبير عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 00:31 عاجل:بداية ظهور نتائح الباكالوريا عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم و تفاعل كبير عبر الفايسبوك | مجتمع
عاجل:بداية ظهور نتائح الباكالوريا عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم و تفاعل كبير عبر الفايسبوك
قبل الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الباكالوريا يوم غد الثلاثاء،صدرت قبل قليل من يومه الإثنين،نتائج الإمتحانات عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية و التعليم لذلك.

شوف تيفي:

قبل الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الباكالوريا يوم غد الثلاثاء،صدرت قبل قليل من يومه الإثنين،نتائج الإمتحانات عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية و التعليم لذلك.
و قد تداول رواد العالم الأزرق،نتائج الإمتحانات بين ناجح و راسب و بين مستدرك،وسط ترقب كبير بين الطلاب و أولياء أمورهم.

هذا و يمكن لجميع المترشحين للباكالوريا الاطلاع،على النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باستخدام رقم التسجيل أو الرقم الوطني أو رقم الجلوس، وسيتم إعلان نتائج الباك 2017 رسميا يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وبعدها مباشرة يستطيع كل المرشحات والمرشحين الحصول على نتائج البكالوريا 2017 في عصر نفس اليوم .

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