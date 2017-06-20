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بالصورة.. مقتل شابة مسلمة بأمريكا وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 يونيو 2017 / 00:26 بالصورة.. مقتل شابة مسلمة بأمريكا وهذه هي التفاصيل | دولي
بالصورة.. مقتل شابة مسلمة بأمريكا وهذه هي التفاصيل
كشفت صحيفة « واشنطن بوست » نقلا عن مصادر أمنية، أن شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية أعلنت عن العثور على جثة يعتقد أنها لفتاة مسلمة قاصر بعدما تعرضت للخطف أمس الأحد بالقرب من أحد المساجد في مدينة

شوف تيفي

 كشفت صحيفة « واشنطن بوست » نقلا عن مصادر أمنية، أن شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية أعلنت عن العثور على جثة يعتقد أنها لفتاة مسلمة قاصر بعدما تعرضت للخطف أمس الأحد بالقرب من أحد المساجد في مدينة هيرندون الأمريكية.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الضحية التي كانت تدعى قيد حياتها نبرة حسنين وهي من أصول مصرية تعرضت قبل اختفائها لإعتداء وحشي من قبل سائق سيارة عندما كانت رفقة صديقاتها.

المهاجم اعترض طريقهن عندما خرجن من أحد المطاعم بعد تأديتهن لصلاة التراويح، حيث فرت معظمهن باتجاه المسجد، بينما بقيت الضحية بين أيدي الوحش الأدمي، لتعثر الشرطة بعدها على جثة يُعتقد أنها للضحية في بركة تبعد حوالي 5 كلم عن موقع الحادث، كما عثرت على عصا بيسبول في ذات المكان

هذا وبعد التحريات تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على داروين مارتينيز وذلك بعد إيقاف سيارته التي كانت تتحرك بطريقة غريبة في المنطقة المذكورة.

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