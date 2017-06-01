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غريب: باش ميطردوهش من إيطاليا..شوفو شنو دار شاب مغربي

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 23:59 غريب: باش ميطردوهش من إيطاليا..شوفو شنو دار شاب مغربي | حوادث و حقوق
غريب: باش ميطردوهش من إيطاليا..شوفو شنو دار شاب مغربي
أقدم شاب مغربي عشريني يعيش بإيطاليا على الإنتحار بعدما ابتلع شفرة الحلاقة اعتراضا منه على قرار إعادته إلى بلده الأصلي.

شوف تيفي

 أقدم شاب مغربي عشريني يعيش بإيطاليا على الإنتحار بعدما ابتلع شفرة الحلاقة اعتراضا منه على قرار إعادته إلى بلده الأصلي.

وذكرت صفحات متخصصة في أخبار مغاربة إيطاليا، أن عناصر الشرطة الإيطالية قررت طرده بعدما قضى عقوبة حبسية شمال شرق إيطاليا، حيث راكم العديد من الجرائم ليقوم بابتلاع شفرة الحلاقة اعتراضا منه على قرار الشرطة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى فيتشينسا حيث استطاع أحد الأخصائيين إنقاذه باستخراج شفرة الحلاقة التي كانت قد توقفت في وسط الحنجرة متسببة له في نزيف حاد.

وأضاف المصدر ذاته أن المواطن المغربي وبالرغم من محاولته الإنتحار إلا أنه واصل إحداث الفوضى داخل المستشفى إذ رفض الخضوع لإجراء فحوصات بالراديو بعدما تم استخراج شفرة الحلاقة من حنجرته.

من جهتها، فإن الشرطة الإيطالية تنتظر شفاء المغربي لإكمال مسطرة طرده من إيطاليا وإعادته إلى المغرب بعدما تتأكد السلطات المغربية من هويته.

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