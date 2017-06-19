بالصورة..بعد ولادتها.. هذا ما قالته دنيا باطما لوالد زوجها ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة مؤثرة تمنت من خلالها عيد ميلاد سعيد لوالد زوجها محمد الترك.

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نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة مؤثرة تمنت من خلالها عيد ميلاد سعيد لوالد زوجها محمد الترك.

وبهذا الشأن كتبت باطما في تدوينتها التي أرفقتها بصورة لوالد زوجها البحريني « عمي وجد ابنتي كل عام وانت بألف خير وسلام وصحة ويطول بعمرك ان شاء الله ».

ولاقت التدوينة المذكورة إعجاب متتبعيها، حيث احتفلت رفقة زوجها مساء يومه الإثنين بعيد ميلاده حيث تقاسمت مع معجبيها الهدية التي قدمتها له بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر، أن دنيا باطما وضعت مولودتها الأولى غزل يوم الجمعة الماضي بالمستشفى العسكري بالإمارات بحضور زوجها محمد الترك.