هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري ﻿

"شوف تيفي "
كشف المجلس العلمي الأعلى يومه الاثنين، أن مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام " 1438ه-2017م"، هو 15 درهما كحد أدنى.
وطالب المجلس المذكور جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة بالالتزام بمقدار زكاة الفطر المعلن عنه، مشيرأن إلى أن زكاة الفطر تعتبر فريضة وطاعة يتقرب بها المسلمون إلى الله.
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