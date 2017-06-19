 هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فطور مع ولاد الشعب تحت أمطار مدينة فاس..و قصة جد مؤثرة لحارس سيارات حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة لمدة 5 سنوات | بووز

فطور مع ولاد الشعب تحت أمطار مدينة فاس..و قصة جد مؤثرة لحارس سيارات حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة

بالفيديو..شوفو كيفاش كايدخلو المهاجرين من افريقيا لسبتة و كيقتاحمو السياج | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش كايدخلو المهاجرين من افريقيا لسبتة و كيقتاحمو السياج

شوفو شنو واقع في طوبيس طريق ولاد زيان بالدارالبيضاء قبل الإفطار | بووز

شوفو شنو واقع في طوبيس طريق ولاد زيان بالدارالبيضاء قبل الإفطار

أشنو قال الدين:واش التقطيرة كتفطر الصائم؟ | بووز

أشنو قال الدين:واش التقطيرة كتفطر الصائم؟

العطش يهدد الساكنة والمواشي بإقليم تارودانت | حوادث و حقوق

العطش يهدد الساكنة والمواشي بإقليم تارودانت

صادم وبالفيديو..مدمنة مخدرات كتسلخ الأم ديالها وباغا تقتل بنتها بالصخيرات+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..مدمنة مخدرات كتسلخ الأم ديالها وباغا تقتل بنتها بالصخيرات+تفاصيل مروعة

حالة إنسانية مؤثرة..سيدة مُسنة تناشد القلوب الرحيمة بعدما بُثرت رجلها | مجتمع

حالة إنسانية مؤثرة..سيدة مُسنة تناشد القلوب الرحيمة بعدما بُثرت رجلها

حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة

نقابة الأموي ترد على وزارة الداخلية وتؤكد خروجها غدا للإحتجاج بالشموع بالدارالبيضاء | بوليتيك

نقابة الأموي ترد على وزارة الداخلية وتؤكد خروجها غدا للإحتجاج بالشموع بالدارالبيضاء

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 22:50 هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري | مجتمع
هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري
كشف المجلس العلمي الأعلى يومه الاثنين، أن مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام '' 1438ه-2017م''، هو 15 درهما كحد أدنى.

"شوف تيفي "

كشف المجلس العلمي الأعلى يومه الاثنين، أن مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام " 1438ه-2017م"، هو 15 درهما كحد أدنى.

وطالب المجلس المذكور جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة بالالتزام بمقدار زكاة الفطر المعلن عنه، مشيرأن إلى أن زكاة الفطر تعتبر فريضة وطاعة يتقرب بها المسلمون إلى الله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي زكاة الفطر المسلمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حالة إنسانية مؤثرة..سيدة مُسنة تناشد القلوب الرحيمة بعدما بُثرت رجلها | مجتمع

حالة إنسانية مؤثرة..سيدة مُسنة تناشد القلوب الرحيمة بعدما بُثرت رجلها

فرحة عارمة للقطريين بعد وصول الحليب المغربي..وهاشنو قالو السعوديين | مجتمع

فرحة عارمة للقطريين بعد وصول الحليب المغربي..وهاشنو قالو السعوديين

عاجل وهام للمغاربة:المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يكشف أول أيام عيد الفطر بالمغرب وفي العديد من الدول العربية | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة:المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يكشف أول أيام عيد الفطر بالمغرب وفي العديد من الدول العربية

بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها | مجتمع

بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الناصري يُفجرها..أنا مغبرتش عليكم ولكن المسؤولين ديال التلفزة لي غَبْروني حيث كايدوزو غير صْحابهوم | بــووز
منذ 7 ساعات

الناصري يُفجرها..أنا مغبرتش عليكم ولكن المسؤولين ديال التلفزة لي غَبْروني حيث كايدوزو غير صْحابهوم

فيديو صادم..شوفو الدعارة بشوارع كازا فرمضان بالليل | بــووز

فيديو صادم..شوفو الدعارة بشوارع كازا فرمضان بالليل

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟ | قنوات أخرى

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة | خارج البلاطو

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري | مجتمع
منذ 2 دقائق

هام المغاربة وبالوثيقة. .هذا هو مقدار زكاة الفطر خلال رمضان الجاري

فطور مع ولاد الشعب تحت أمطار مدينة فاس..و قصة جد مؤثرة لحارس سيارات حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة لمدة 5 سنوات | بووز

فطور مع ولاد الشعب تحت أمطار مدينة فاس..و قصة جد مؤثرة لحارس سيارات حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة

بالفيديو..شوفو كيفاش كايدخلو المهاجرين من افريقيا لسبتة و كيقتاحمو السياج | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش كايدخلو المهاجرين من افريقيا لسبتة و كيقتاحمو السياج

شوفو شنو واقع في طوبيس طريق ولاد زيان بالدارالبيضاء قبل الإفطار | بووز

شوفو شنو واقع في طوبيس طريق ولاد زيان بالدارالبيضاء قبل الإفطار

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.