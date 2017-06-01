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العطش يهدد الساكنة والمواشي بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 20:16 العطش يهدد الساكنة والمواشي بإقليم تارودانت | حوادث و حقوق
العطش يهدد الساكنة والمواشي بإقليم تارودانت
كشف أحد سكان داور''العرب بجماعة زاوية سيدي الطاهر'' باقليم تارودانت عن عودة العطش ليهدد الساكنة والمواشي من جديد مع إقتراب فصل الصيف، الذي يعرف إرتفاعا في درجات الحرارة ويزيد من الطلب على المادة

شوف تيفي

كشف أحد سكان داور"العرب بجماعة زاوية سيدي الطاهر" باقليم تارودانت عن عودة العطش ليهدد الساكنة والمواشي من جديد مع إقتراب فصل الصيف، الذي يعرف إرتفاعا في درجات الحرارة ويزيد من الطلب على المادة الحيوية.

وحسب إفادة ذات المصدر، فالرعي وكسب المواشي والإبل أهم مصدر لعيش الساكنة حيث يبلغ عدد المواشي المتواجدة بالمنطقة حوالي 6100 رأس من الغنم والماعز بإلاضافة إلى حوالي 350 رأس من الإبل.

وأوضح ذات المصدر، أن سكان دوار يقدر عددهم بحوالي 500 نسمة تقريبا، وسبق لهم أن راسلوا المسؤولين لتوفير الماء الصالح للشرب لهم ولمصدر عيشهم، حيث يلجؤون إلى الضيعات الفلاحية لتسول الماء والتزود به.

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الساكنة الماء الصالح الرعي شوف تيفي

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