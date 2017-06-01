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صادم وبالفيديو..مدمنة مخدرات كتسلخ الأم ديالها وباغا تقتل بنتها بالصخيرات+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 20:11 صادم وبالفيديو..مدمنة مخدرات كتسلخ الأم ديالها وباغا تقتل بنتها بالصخيرات+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..مدمنة مخدرات كتسلخ الأم ديالها وباغا تقتل بنتها بالصخيرات+تفاصيل مروعة
كشفت سيدة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، عن تفاصيل جد خطيرة، بطلتها مدمنة مخدرات بالصخيرات، حولت حياة والدتها وأبنائها وجيرانها خلال السنوات الأخيرة إلى جحيم.

"شوف تيفي"

كشفت سيدة في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الاثنين، عن تفاصيل جد خطيرة، بطلتها مدمنة مخدرات بالصخيرات، حولت حياة والدتها وأبنائها وجيرانها خلال السنوات الأخيرة إلى جحيم.

وأوضحت المتحدثة أن المعنية بالأمر، كانت متزوجة، قبل أن تصاب بمرض نفسي حاد، لتدمن بعد ذلك على المخدرات، وتعيش في الشارع، حيث أنجبت طفلين لم يتم إلى حدود اليوم التعرف على والدهما البيولوجي، مشيرة إلى أن هذ المدمنة، تحولت إلى وحش بشري جد خطير، حيث قامت في العديد من المرات بالاعتداء على والدتها التي تعرضت إلى الإهانة والضرب والطعن بواسطة السلاح الأبيض على يد فلذة كبدها.

وأكدت ذات المتحدث أن والدة المدمنة، تطالب المسؤولين بالصخيرات بالتدخل وبحجز ابنتها بمستشفى متخصص في الأمراض النفسية والعقلية حتى تحصل على العلاج وأيضا لمنعهما من ارتكاب جريمة في حق أطفالها وخاصة الصغرى التي تهدد باستمرار بقتلها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجريمة الطعن الصخيرات جحيم الأم

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