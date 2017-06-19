حالة إنسانية مؤثرة..سيدة مُسنة تناشد القلوب الرحيمة بعدما بُثرت رجلها ﻿

تُعاني سيدة مُسنة تقطن بمدينة ابن جرير من مرض داء السكري أدى إلى بثر رجلها اليسرى، وحسب مصدر قريب من المريضة، فإن الداء الذي تعاني منه الأخيرة يتطلب تكاليف باهضة الثمن.

شوف تيفي :

تُعاني سيدة مُسنة تقطن بمدينة ابن جرير من مرض داء السكري أدى إلى بثر رجلها اليسرى، وحسب مصدر قريب من المريضة، فإن الداء الذي تعاني منه الأخيرة يتطلب تكاليف باهضة الثمن.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحالة الصحية والمادية للسيدة المسنة مُزرية للغاية إذ يصعب عليها اقتناء الدواء بسبب ثمنه الباهض جدا.

وبهذا الخصوص، طالبت السيدة المريضة من المحسنين والمسؤولين التدخل الفوري ومساعدتها ماديا من خلال الإتصال على هذا الرقم..00212635376081.