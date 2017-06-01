 حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة ﻿
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حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 20:07 حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة
حادثة سير خطيرة أودت بحياة دركي، بالمركز الترابي بني عامر وعون سلطة برتبة شيخ عن دوار أولاد الشيخ التابعين لإقليم قلعة السراغنة في اتجاه طريق بني ملال

شوف تيفي:

حادثة سير خطيرة أودت بحياة دركي، بالمركز الترابي بني عامر وعون سلطة برتبة شيخ عن دوار أولاد الشيخ التابعين لإقليم قلعة السراغنة في اتجاه طريق بني ملال

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" وقعت الحادثة المميتة دقائق قبل الإفطار يوم أمس الأحد على الطريق الوطنية رقم 8، على بعد خمسة كيلومترات من مدينة قلعة السراغنة،.

و نتجت الحادثة التي أودت بحياة القائد الدركي و عون السلطة و أرسلت طفل صغير إلى المستعجلات،( نتجت ) عن اصطدام بين سيارة نقل البضائع من نوع "بيكوب" و السيارة التي كان يقودها رئيس المركز الترابي للدرك الملكي لبني عامر، رفقة عون السلطة المذكور، بالإضافة إلى طفل صغير كان برفقتهما.

و حسب نفس المصادر فإن عون السلطة توفيا فور وقوع الاصطدام، في مكان الحادث، بينما فارق الدركي الحياة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة لحظات بعد وصوله لذات المستشفى الإقليمي.

من جانبهم أصيب ركاب البيكوب بجروح متفاوتة الخطورة جراء هذا الاصطدام المروع، و قد تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة قصد تلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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حادثة سير خطيرة تودي بحياة دركي و تُرسل ابنه إلى المستعجلات في حالة خطيرة بقلعة سراغنة

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