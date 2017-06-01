نقابة الأموي ترد على وزارة الداخلية وتؤكد خروجها غدا للإحتجاج بالشموع بالدارالبيضاء ﻿

كشف بلاغ جديد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،مواصلة مجهودات النقابة الجارية لإنجاح المسيرات الاحتجاجية السلمية بواسطة الشموع يوم غد الثلاثاء 20 يونيو الجاري رغم قرارات المنع من طرف السلطات

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كشف بلاغ جديد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،مواصلة مجهودات النقابة الجارية لإنجاح المسيرات الاحتجاجية السلمية بواسطة الشموع يوم غد الثلاثاء 20 يونيو الجاري رغم قرارات المنع من طرف السلطات المحلية التي توصلت بها مجموعة من المكاتب الإقليمية التابعة للنقابة.



وقال بلاغ للنقابة "لا يمكن التنازل عن الحق في تنظيم كل الأشكال النضالية المعبرة عن مطالبنا والتي يخولها القانون"، حيث شدد البلاغ حرص النقابة "على عقد تجمعات أمام المقرات النقابية، وتنظيم المسيرات حسب المسار المبرمج لها، مرددين شعارات مطلبية مسؤولة مع حمل الشموع والتواصل مع المواطنين لفهم مطالبنا".



وتأتي دعوة النقابة إلى الإحتجاج تزامنا وذكرى مظاهرات 20 يونيو 1981 التي قادتها النقابة رفقة تنظيمات يسارية أخرى ضد الإرتفاع الصاروخي للمواد الغذائية العامة، حيث يصر النقابيون على إحياء الذكرى رغم تحذيرات ورسائل المنع من قبل وزارة الداخلية.