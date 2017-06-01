قطر تُعول على المغاربة لتعويض اليد العاملة الأجنبية المغادرة بعد أزمة الدول الخليجية ﻿

كشفت مواقع إعلامية مصرية أن المسؤولين القطريين يعولون على المغاربة لتعويض الأطر من الجنسيات المختلفة التي تستعد للمغادرة بعد تفاقم الأزمة بين قطر والدول الخليجية والعربية بزعامة السعودية ومصر.

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كشفت مواقع إعلامية مصرية أن المسؤولين القطريين يعولون على المغاربة لتعويض الأطر من الجنسيات المختلفة التي تستعد للمغادرة بعد تفاقم الأزمة بين قطر والدول الخليجية والعربية بزعامة السعودية ومصر.



وأضافت ذات المصادر، أن المسؤولين القطريين أبرموا إتفاقات سابقة مع المملكة المغربية تخص توظيف اليد العاملة، حيث يستقر المئات من المغاربة في إمارة قطر منذ سنوات ويشتغلون في مهن التربية والتعليم والإدارة وكذا مديري مقاولات صناعية.



ويأتي التداول في اليد العاملة الأجنبية المتواجدة في قطر، بعد تداول أخبار حول مغادرة المصريين الذين يشتغلون بالألاف في قطر لمناصبهم وهو ماسيؤثر على إقتصاد الإمارة الغنية التي دخلت في أزمة حادة مع جيرانها الخليجيين.