إمام مسجد لندن أنقذ مُرتكب مجزرة دهس المصلين ..وبريطانيا تُلقبه بالبطل ﻿

كشف مصادر إعلامية بريطانية، يومه الاثنين أن إمام مسجد لندن، أنقذ الشخص الذي دهس عدداً من المسلمين أثناء خروجهم من مسجد بلندن الليلة الماضية من بين يدي المصلين الذي أرادوا الانتقام منه.

"شوف تيفي"

كشف مصادر إعلامية بريطانية، يومه الاثنين أن إمام مسجد لندن، أنقذ الشخص الذي دهس عدداً من المسلمين أثناء خروجهم من مسجد بلندن الليلة الماضية من بين يدي المصلين الذي أرادوا الانتقام منه.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن منع الإمام للمصلين من سحل مرتكب المجزرة، أثار إعجاب البريطانيين والسلطات التي وصفته بالبطل، نظرا لقيامه بعمل بطولي، جنب المسلمين ارتكاب جريمة في حق المعني بالأمر.

وكشف شهود عيان، أن الإمام تدخل في الوقت المناسب، واستطاع سحب مرتكب الجريمة إلى مكان آخر قبل تسليمه للشرطة البريطانية التي فتحت تحقيقا معه للكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ارتكاب هذا العمل الإجرامي الذي خلف مقتل شخض واحد وإصابة عشرة آخرين.