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صادم..قتل فتاة قاصر مباشرة بعد أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 19:54 صادم..قتل فتاة قاصر مباشرة بعد أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
صادم..قتل فتاة قاصر مباشرة بعد أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد+تفاصيل مروعة
عثرت الشرطة الأميركية، أمس الأحد، على جثة فتاة مسلمة تبلغ من العمر قيد حياتها 17 عاما، وهي مرمية وسط بركة مائية، بعدما تعرضت لاعتداء عنيف بالقرب من أحد المساجد قبل اختفائها، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

عثرت الشرطة الأميركية، أمس الأحد، على جثة فتاة مسلمة تبلغ من العمر قيد حياتها 17 عاما، وهي مرمية وسط بركة مائية، بعدما تعرضت لاعتداء عنيف بالقرب من أحد المساجد قبل اختفائها، وذلك حسب ما كشفت عنه قناة "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شرطة ولاية فيرجينيا، قالت إن مجموعة مكونة من 4 أو 5 مراهقين، بينهم الضحية، قاموا بزيارة لأحد مطاعم الوجبات السريعة لتناول وجبة السحور بعد أدائهم صلاة التراويح، إلا أنهم وخلال سيرهم في شارع ببلدة هيرندون، نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت الأمريكي المحلي، اعترض طريقهم سائق سيارة، قام باختطاف الفتاة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، ويدعى داروين مارتينيز توريس يبلغ من العمر 22 عام، ووجهت إليه تهمة القتل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسلمة صلاة التراويح الشرطة فرجيني

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