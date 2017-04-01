انفراد:''دوزيم'' تستغني عن الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة و مطلعة داخل القناة الثانية، أن الكاميرا الخفية مشيتي فيها ستنتهي مع نهاية رمضان الجاري.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة و مطلعة داخل القناة الثانية، أن الكاميرا الخفية مشيتي فيها ستنتهي مع نهاية رمضان الجاري.

و كشفت مصادرنا، أن آخر موسم للكاميرا الخفية التي ينتجها و يخرجها عبد الرحيم مجد ،سيكون هذه السنة .

و يعود سبب سحب الكاميرا الخفية من القناة الثانية، بعد انتقادات مجموعة من المغاربة الذين لم يستحسنوا المستوى الذي قدمتها القناة لمشاهديها.

هذا و كان المنتج و المخرج عبد الرحيم مجد، قد أكد في حوار خص به "شوف تيفي"،أنه ربما سيكون آخر موسم يقدم فيه الكاميرا الخفية بعد ثماني سنوات.