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انفراد:''دوزيم'' تستغني عن الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 19:43 انفراد:دوزيم تستغني عن الكاميرا الخفية مشيتي فيها | إعلام وتواصل
انفراد:''دوزيم'' تستغني عن الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة و مطلعة داخل القناة الثانية، أن الكاميرا الخفية مشيتي فيها ستنتهي مع نهاية رمضان الجاري.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة و مطلعة داخل القناة الثانية، أن الكاميرا الخفية مشيتي فيها ستنتهي مع نهاية رمضان الجاري.

و كشفت مصادرنا، أن آخر موسم للكاميرا الخفية التي ينتجها و يخرجها عبد الرحيم مجد ،سيكون هذه السنة .

و يعود سبب سحب الكاميرا الخفية من القناة الثانية، بعد انتقادات مجموعة من المغاربة الذين لم يستحسنوا المستوى الذي قدمتها القناة لمشاهديها.

هذا و كان المنتج و المخرج عبد الرحيم مجد، قد أكد في حوار خص به "شوف تيفي"،أنه ربما سيكون آخر موسم يقدم فيه الكاميرا الخفية بعد ثماني سنوات.

 

‫شوف تيفي

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