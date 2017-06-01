سلسلة أمريكية عالمية تُصور بالمغرب وبالتحديد في هذه المناطق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدنية مراكش، تعرف منذ الأسبوع الماضي تصوير طاقم فتي كبير لمشاهد سلسلة أمريكية تدعى ''TOM CLANCY'S JACK RYAN''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مدنية مراكش، تعرف منذ الأسبوع الماضي تصوير طاقم فتي كبير لمشاهد سلسلة أمريكية تدعى "TOM CLANCY'S JACK RYAN".

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية أمريكية، بخصوص هذه السلسة فإن فصولها تدور حول قصة شاب عربي، يعمل ضمن المخابرات الأمريكية وستكون مهمته الكشف عن وقوع عمليات إرهابية، مشيرة إلى أن الممثل المصري الشاب أحمد المصري، تم منحه الفرصة حتى يجسد هذا الدور.

وعلاقة بهذه السلسلة، فقد كشف المركز السنيمائي المغربي أن تصوير المشاهد في مناطق "مراكش وتانسيفت الحوز والجديدة وشيشاوة" انطلق شهر مارس الماضي وسينتهي في الثامن من شهر يوليوز المقبل.