عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ثمانية معتقلين من بين 32 معتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، مثلوا يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ثمانية معتقلين من بين 32 معتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، مثلوا يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الاستماع لهم في إطار ما يسمى بالتحقيق الإعدادي.

وأكد المصدر ذاته أن باقي المتابعين في أحداث الحسيمة ومن بينهم ناصر الزفزافي، لم يتم نقلهم إلى محكمة الاستئناف، بعد أن أجل قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي لهم إلى موعد آخر، نظرا لتقدم حسن مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بملتمس يقضي بإضافة تهم جديدة لهؤلاء المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في شخص حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقدمت ملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، وهي التهم التي تتعلق أساسا بـ "اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في نظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعيبب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين".