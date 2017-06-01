 عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل | ثقافة و فنون

صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل

مثـــير..سكاتة ديال الذهب لغزل ابنة دنيا باطما | ثقافة و فنون

مثـــير..''سكاتة'' ديال الذهب لغزل ابنة دنيا باطما

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة

عاجل.. مقتل مهاجم الشانزليزيه وهذا ما تم العثورعليه في سيارته | دولي

عاجل.. مقتل مهاجم الشانزليزيه وهذا ما تم العثورعليه في سيارته

عاجل.. السعودية تعلن القبض على ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الايراني كانوا على زورق يحمل متفجرات | دولي

عاجل.. السعودية تعلن القبض على ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الايراني كانوا على زورق يحمل متفجرات

فرحة عارمة للقطريين بعد وصول الحليب المغربي..وهاشنو قالو السعوديين | مجتمع

فرحة عارمة للقطريين بعد وصول الحليب المغربي..وهاشنو قالو السعوديين

استقبال رائع لابن مراكش المقرئ المغربي الذي فاز بالرتبة الثالثة في جائزة دبي للقرآن الكريم | بووز

استقبال رائع لابن مراكش المقرئ المغربي الذي فاز بالرتبة الثالثة في جائزة دبي للقرآن الكريم

عاجل وهام للمغاربة:المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يكشف أول أيام عيد الفطر بالمغرب وفي العديد من الدول العربية | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة:المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يكشف أول أيام عيد الفطر بالمغرب وفي العديد من

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 18:56 عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ثمانية معتقلين من بين 32 معتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، مثلوا يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ثمانية معتقلين من بين 32 معتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، مثلوا يومه الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل الاستماع لهم في إطار ما يسمى بالتحقيق الإعدادي.

وأكد المصدر ذاته أن باقي المتابعين في أحداث الحسيمة ومن بينهم ناصر الزفزافي، لم يتم نقلهم إلى محكمة الاستئناف، بعد أن أجل قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي لهم إلى موعد آخر، نظرا لتقدم حسن مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بملتمس يقضي بإضافة تهم جديدة لهؤلاء المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في شخص حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقدمت ملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، وهي التهم التي تتعلق أساسا بـ "اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في نظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعيبب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي معتقلين التحقيق الإعدادي التحقيق الاستنطاقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة

رسميا...قاضي التحقيق يستدعي مؤطري حراك –الريف الخمسة لإحاطتهم علما بالتهم الجديدة | بوليتيك

رسميا...قاضي التحقيق يستدعي ''مؤطري حراك –الريف'' الخمسة لإحاطتهم علما بالتهم الجديدة

عائلات نشطاء حراك الريف يراسلون مجلس اليزمي لتحسين ظروف إعتقال أبنائهم بسجن عكاشة | بوليتيك

عائلات نشطاء ''حراك الريف'' يراسلون مجلس اليزمي لتحسين ظروف إعتقال أبنائهم بسجن عكاشة

مثير.. تهم جديدة وثقيلة تتضاف إلى الزفزافي | بوليتيك

مثير.. تهم جديدة وثقيلة تتضاف إلى الزفزافي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الناصري يُفجرها..أنا مغبرتش عليكم ولكن المسؤولين ديال التلفزة لي غَبْروني حيث كايدوزو غير صْحابهوم | بــووز
منذ 3 ساعات

الناصري يُفجرها..أنا مغبرتش عليكم ولكن المسؤولين ديال التلفزة لي غَبْروني حيث كايدوزو غير صْحابهوم

فيديو صادم..شوفو الدعارة بشوارع كازا فرمضان بالليل | بــووز

فيديو صادم..شوفو الدعارة بشوارع كازا فرمضان بالليل

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟ | قنوات أخرى

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة | خارج البلاطو

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
منذ 8 دقائق

عاجل..بعد توجيه تهم جديدة وثقيلة للزفزافي ورفاقه..هذا ما وقع بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل | ثقافة و فنون

صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل

مثـــير..سكاتة ديال الذهب لغزل ابنة دنيا باطما | ثقافة و فنون

مثـــير..''سكاتة'' ديال الذهب لغزل ابنة دنيا باطما

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل: هذه حقيقة اعتصام محاميي الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.