صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل ﻿

"شوف تيفي"
نشر عشاق دنيا باطمة، يومه الاثنين، صورا جديدة للفنانة المغربية رفقة رضيعتها "غزل" وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، واللذان ظهرا وهما سعيدين بملودتهما الأولى.
وأرفق نشطاء هذه الصور بتعليقات، طالبوا من خلالها باطمة بالكشف عن وجه رضيعتها "غزل"، موضحين أن قرار باطمة عدم إظهار رضيعتها في الصور أمر يثير الاستغراب.
جدير بالذكر أن دنيا بطمة، خريجة برنامج "آراب آيدول"، وضعت مولودتها "غزل" ليلة الجمعة الماضي، وقد نشرت مجموعة من الصور ، عبرت من خلالها عن فرحتها الكبيرة التي لا توصف بإنجابها أول مولودة .
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