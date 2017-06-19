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صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 18:46 صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل | ثقافة و فنون
صور جديدة..دنيا باطمة فرحانة وحلفات ما تْوري بنتها غزل
نشر عشاق دنيا باطمة، يومه الاثنين، صورا جديدة للفنانة المغربية رفقة رضيعتها ''غزل'' وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، واللذان ظهرا وهما سعيدين بملودتهما الأولى.

"شوف تيفي"

نشر عشاق دنيا باطمة، يومه الاثنين، صورا جديدة للفنانة المغربية رفقة رضيعتها "غزل" وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، واللذان ظهرا وهما سعيدين بملودتهما الأولى.

وأرفق نشطاء هذه الصور بتعليقات، طالبوا من خلالها باطمة بالكشف عن وجه رضيعتها "غزل"، موضحين أن قرار باطمة عدم إظهار رضيعتها في الصور أمر يثير الاستغراب.

جدير بالذكر أن دنيا بطمة، خريجة برنامج "آراب آيدول"، وضعت مولودتها "غزل" ليلة الجمعة الماضي، وقد نشرت مجموعة من الصور ، عبرت من خلالها عن فرحتها الكبيرة التي لا توصف بإنجابها أول مولودة .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دنيا باطمة الفنانة المغربية غزل محمد الترك المنتج البحريني

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