مثـــير..''سكاتة'' ديال الذهب لغزل ابنة دنيا باطما ﻿

توصلت الفنانة المغربية دنيا باطما أمس الأحد بهدية فريدة من نوعها من إحدى صديقاتها والمتمثلة في « سكاتة ذهبية » وذلك بعد وضعها لمولودتها غزل بالمستشفى العسكري بالإمارات الجمعة الماضي.

شوف تيفي

توصلت الفنانة المغربية دنيا باطما أمس الأحد بهدية فريدة من نوعها من إحدى صديقاتها والمتمثلة في « سكاتة ذهبية » وذلك بعد وضعها لمولودتها غزل بالمستشفى العسكري بالإمارات الجمعة الماضي.

وبهذا الخصوص، تقاسمت باطما عبر حسابها الرسمي على تطبيق السناب شات الهدية المذكورة مع متتبعيها قائلة "شكرا لمياء العلوي على الهدية الذهبية كلك ذوق اختي من مجوهرات العلوي".

وفور تداول الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، لاقت الهدية استغراب البعض قائلين أنه لم يسبق لهم وأن شهدوا "سكاتة ذهبية" مُضيفين أن الهدية مبالغ فيها.

ومن جهة أخرى قال البعض أن غزل ابنة المغنية المغربية محظوظة للغاية بعد توصلها بالعديد من الهدايا القيمة بعد ولادتها بيومين فقط.