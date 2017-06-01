عاجل.. مقتل مهاجم الشانزليزيه وهذا ما تم العثورعليه في سيارته ﻿

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب يومه الإثنين أن سائق السيارة الذي استهدف سيارة آخرى تابعة للشرطة الفرنسية لقي مصرعه مساء اليوم متأثرا بجروحه.

شوف تيفي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب يومه الإثنين أن سائق السيارة الذي استهدف سيارة آخرى تابعة للشرطة الفرنسية لقي مصرعه مساء اليوم متأثرا بجروحه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم العثور على كمية مهمة من الأسلحة داخل سيارة الهالك، ويتعلق الأمر بقوارير غاز،ومسدسات، وكلاشنيكوف، في سيارة المهاجم، وهي من طراز رينو ميغان.

وعرف منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم حالة استنفار أمني قصوى، عقب قيام سيارة باستهداف سيارة أخرى تابعة للشرطة الفرنسية، حيث فرضت الشرطة الفرنسية، طوقا أمنيا على منطقة الشانزليزيه، بعدما اندلعت النيران بسيارة توجد بالقرب من مكان الحادث.