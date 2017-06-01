عاجل.. السعودية تعلن القبض على ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الايراني كانوا على زورق يحمل متفجرات ﻿

أعلنت السعودية، يومه الاثنين، أن الثلاثة الموقوفين بمياهها الإقليمية في الساعات الأولى من اليوم، هم من عناصر الحرس الثوري الايراني، تم ضبظهم على متن زورق مليء بالمتفجرات يتوجه إلى منصة نفطية في

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أعلنت السعودية، يومه الاثنين، أن الثلاثة الموقوفين بمياهها الإقليمية في الساعات الأولى من اليوم، هم من عناصر الحرس الثوري الايراني، تم ضبظهم على متن زورق مليء بالمتفجرات يتوجه إلى منصة نفطية في مياه الخليج.

وحسب بيان أصدرته وزارة الثقافة والإعلام السعودية، فإن السلطات السعودية، فتحت تحقيقا مع الإيرانيين الثلاثة للوصول إلى طبيعة الخطة التي كانوا ينوون القيام بها.