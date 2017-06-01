عاجل وهام للمغاربة:المشروع الإسلامي لرصد الأهلة يكشف أول أيام عيد الفطر بالمغرب وفي العديد من الدول العربية ﻿

قال الفلكي السعودي شرف السفياني إن رؤية هلال أول أيام عيد الفطر في السعودية والعديد من الدول العربية السبت المقبل غير مستحيلة لكنها صعبة جداً سواء بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات الفلكية،

"شوف تيفي":

قال الفلكي السعودي شرف السفياني إن رؤية هلال أول أيام عيد الفطر في السعودية والعديد من الدول العربية السبت المقبل غير مستحيلة لكنها صعبة جداً سواء بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات الفلكية، لأنها تحتاج ظروفاً مثالية عالية من صفاء الجو وخلوه من الملوثات البيئية، وسلامة نظر الراصدين، مبيناً أن الرؤية تزداد إمكانية كلما اتجهنا نحو بلاد المغرب العربي والغرب الإفريقي، بسبب ازدياد ارتفاع الهلال عن الأفق، وزيادة فترة مكثه في الأفق.

وانطلاقا من المعطيات التي كشف عنها الفلكي السعودي، فإن هناك احتمالا كبيرا إلى أن يكون السبت المقبل متم شهر رمضان بالمغرب، وبالتالي فإن الأحد 25 أول أيام عيد الفطر بالمملكة.

وعلاقة بالموضوع، فقد كشف المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، قبل قليل من يومه الإثنين، أن معظم دول العالم الإسلامي، ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت 24 يونيو، وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران (المحاق) قبل غروب الشمس وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية، ويومها يمكن رؤية الهلال من عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وباستخدام تقنية التصوير الفلكي أيضا، في حين أن رؤية الهلال بالعين المجردة يومها غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي فهي ممكنة فقط من أجزاء من القارتين الأمريكيتين وأجزاء من المحيط الأطلسي والهندي. وحيث أن القمر يوم السبت 24 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس إضافة إلى وجود إمكانية لرؤيته باستخدام عدة وسائل، فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد 25 يونيو. أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدول التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية، فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الإثنين 26 يونيو.

وأكد المشروع بأنه وبإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم السبت 24 يونيو من مختلف دول العالم، نجد أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في كل من قارة آسيا وقارة أستراليا، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم أفريقيا ومن أجزاء من الولايات المتحدة، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب أمريكا الشمالية. أما الأماكن التي يمكن منها رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة فهي المحيط الهادئ وغرب أمريكا الجنوبية.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 24 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و44 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و16 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

- عمّان: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و35 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و41 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

- الرباط: يغيب القمر بعد 25 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و46 دقيقة. والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- الخرطوم: يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و14 دقيقة. والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.