بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها ﻿

أثارت عارضة الأزياء المغربية صوفيا جمالي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بمجموعة من الصور وهي تتناول الطعام نهار رمضان.

"شوف تيفي":

أثارت عارضة الأزياء المغربية صوفيا جمالي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بمجموعة من الصور وهي تتناول الطعام نهار رمضان.

وقررت صوفيا جمالي الرد على جميع النشطاء الذين وجهوا لها العتاب لعدم احترامها مشاعر المسلمين، وذلك من خلال نشر فيديو جديد، كشفت من خلاله بأنها مسيحية، وبالتالي فإنها لاتصوم شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن صوفيا جمالي أو كيم كاردشيان العرب كما تلقب، تعتبر من أشهر الوجوه في فرنسا في مجال "الموضة"، نظرا لظهورها في مجموعة من الإعلانات خاصة تلك المتعلقة بالملابس الداخلية.

