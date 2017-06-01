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بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 17:28 بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها | مجتمع
بالفيديو.. مغربية شهيرة تتناول الطعام علنا خلال رمضان وتثير ضجة:وهذا ما قامت به بعد الهجوم عليها
أثارت عارضة الأزياء المغربية صوفيا جمالي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بمجموعة من الصور وهي تتناول الطعام نهار رمضان.

"شوف تيفي":

أثارت عارضة الأزياء المغربية صوفيا جمالي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بمجموعة من الصور وهي تتناول الطعام نهار رمضان.

وقررت صوفيا جمالي الرد على جميع النشطاء الذين وجهوا لها العتاب لعدم احترامها مشاعر المسلمين، وذلك من خلال نشر فيديو جديد، كشفت من خلاله بأنها مسيحية، وبالتالي فإنها لاتصوم شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن صوفيا جمالي أو كيم كاردشيان العرب كما تلقب، تعتبر من أشهر الوجوه في فرنسا في مجال "الموضة"، نظرا لظهورها في مجموعة من الإعلانات خاصة تلك المتعلقة بالملابس الداخلية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كيم كاردشيان مسيحية الطعام مسيحية صوفيا جمالي

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