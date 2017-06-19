بالصور:المثيرة سارة أبو جاد بالمايو؟؟؟ ﻿

شاركت سارة أبو جاد ،متتبعبها عبر الفايسبوك،صورة مركبة رفقة إخوتها مرتدية ملابس البحر في مرحلة الطفولة.

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شاركت سارة أبو جاد ،متتبعبها عبر الفايسبوك،صورة مركبة رفقة إخوتها مرتدية ملابس البحر في مرحلة الطفولة.

و قد لقيت الصورة انتقادا كبيرا من طرف الفايسبوكيين الذين نصحوها بسحبها خصوصا و أنها تضع الحجاب و أصبحت متزوجة.

و كانت سارة تعرضت مؤخرا رفقة زوجها لموقف حرج بعد طردهما من طرف جمهور "ايموراجي" بمدينة الرباط.