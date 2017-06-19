 بالصور:المثيرة سارة أبو جاد بالمايو؟؟؟ ﻿
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بالصور:المثيرة سارة أبو جاد بالمايو؟؟؟

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 17:17 بالصور:المثيرة سارة أبو جاد بالمايو؟؟؟ | مجتمع
بالصور:المثيرة سارة أبو جاد بالمايو؟؟؟
شاركت سارة أبو جاد ،متتبعبها عبر الفايسبوك،صورة مركبة رفقة إخوتها مرتدية ملابس البحر في مرحلة الطفولة.

شوف تيفي:

شاركت سارة أبو جاد ،متتبعبها عبر الفايسبوك،صورة مركبة رفقة إخوتها مرتدية ملابس البحر في مرحلة الطفولة.

و قد لقيت الصورة انتقادا كبيرا من طرف الفايسبوكيين الذين نصحوها بسحبها خصوصا و أنها تضع الحجاب و أصبحت متزوجة.

و كانت سارة تعرضت مؤخرا رفقة زوجها لموقف حرج بعد طردهما من طرف جمهور "ايموراجي" بمدينة الرباط.

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