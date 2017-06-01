هام للمغاربة: تمديد فترة اشتغال طرامواي خلال ''ليلة القدر ''حتى الساعة الثانية صباحا ﻿

شوف تيفي:
أعلنت شركة “ترانس ديف”، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا ، عن تمديد فترة اشتغال قاطرات الترامواي خلال "ليلة القدر " حتى الساعة الثانية صباحا .
وأوضحت الشركة في بلاغ ، أن شبكة طرامواي الرباط-سلا ستشتغل حتى الساعة الثانية صباحا من "ليلة القدر "مع مرور كل نصف ساعة ابتداء من منتصف الليل .
وأضافت أن مواعيد مرور القاطرات ستكون متوفرة في المحطات و على الصفحة الخاصة للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك " و كذا على موقعها الالكتروني.
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