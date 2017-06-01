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العشرات من حاملي الشواهد العليا المغاربة عالقين بالسواحل الليبية ووزارة الجالية المغربية وشؤون الهجرة ''آوت''

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 16:55 العشرات من حاملي الشواهد العليا المغاربة عالقين بالسواحل الليبية ووزارة الجالية المغربية وشؤون الهجرة آوت | مجتمع
العشرات من حاملي الشواهد العليا المغاربة عالقين بالسواحل الليبية ووزارة الجالية المغربية وشؤون الهجرة ''آوت''
صرح مقرب من عائلة الطالب ''رشيد لمستور'' الذي توفي غرقا بالسواحل الليبية بعد محاولته الهجرة نحو إيطاليا، بأن جثته تتواجد بليبيا وليس مصر وإيطاليا وفق إفادة أحد الناجيين المغاربة الذي كان رفقة

 شوف تيفي


صرح مقرب من عائلة الطالب ''رشيد لمستور'' الذي توفي غرقا بالسواحل الليبية بعد محاولته الهجرة نحو إيطاليا، بأن جثته تتواجد بليبيا وليس مصر وإيطاليا وفق إفادة أحد الناجيين المغاربة الذي كان رفقة الضحية.

وحسب ذات المصدر، فقد صرح أحد الناجين بأن الضحية رفقة معطلين من ذوي الشواهد العليا بمنطقة قلعة مكونة وتنغير وورزازات، تعرفوا على أحد سماسرة الهجرة الغير الشرعية بمدينة مراكش، وإتفقوا معه على مبلغ 30 ألف درهم، مقابل إيصالهم إلى الفردوس المفقود إيطاليا عبر ليبيا.

وأوضح ذات المصدر، أن العشرات من زملاء الضحية في الدراسة بجامعة إبن زهر بأكادير وأصدقاء طفولته الذين تخرجوا من جامعة القاضي عياض بمراكش، عالقين منذ أيام إما وسط الكهوف المطلة على السواحل الليبية التي يستخدمها المهاجرون السريون كملاجئ، أو مختبئين على السواحل الإيطالية لتحيين الفرصة للوصول إلى الهدف وهو العيش في أوروبا.

وأضاف ذات المصدر، ان بعض الفعاليات الجمعوية بمدينة مكونة حاولت الإتصال مرات عدة بالوزارة المنتدبة في الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، لكن من دون أي رد، حيث تداولت أخبار حول دفن جثة الطالب بليبيا، في حين مازال مصير العشرات من أصدقائه مجهولا.

من جهة ثانية، حاولت ''شوف تيفي'' ربط الإتصال مباشرة بالوزير المنتدب في الخارجية المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، لكن هاتفه يرن دون مجيب، أياما فقط بعد كلمة رئيس الحكومة في المجلس الحكومي بضرورة التواصل الإعلامي، لكشف الحقيقة.


‫شوف تيفي

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