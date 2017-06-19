عاجل وبالصورة..شاب ترمضن وكيهدد بالانتحار في هذه اللحظات بمدينة بني ملال ﻿

كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال، أن شابا يوجد في هذه اللحظات فوق عمارة سكنية ببني ملال، يهدد بالانتحار وبرمي نفسه من أعلى سطح العمارة.

"شوف تيفي"



كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال، أن شابا يوجد في هذه اللحظات فوق عمارة سكنية ببني ملال، يهدد بالانتحار وبرمي نفسه من أعلى سطح العمارة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية بهذا الخصوص فإن هذا الشاب، دخل في حالة هستيرية، وهدد بالانتحار لأسباب مجهولة، مشيرة إلى أنه رفض النزول من السطح بالرغمى من محاولات أسرته ومعارفه لإقناعه بالعدول عن هذه ىالفكرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، حات بعين المكان، من أجل المشاركة في اقناع الشاب.



