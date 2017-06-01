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السيبة بالفيديو.. لص شفر سيارة قرب مسجد بسطات وفي واضحة النهار

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 16:42 السيبة بالفيديو.. لص شفر سيارة قرب مسجد بسطات وفي واضحة النهار | حوادث و حقوق
السيبة بالفيديو.. لص شفر سيارة قرب مسجد بسطات وفي واضحة النهار
علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة من الحجم المتوسط تعرضت للسرقة من طرف شاب عشريني كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد الكائنة بحي مبروكة بمدينة سطات.

شوف تيفي :

علمت "شوف تيفي" أن سيارة من الحجم المتوسط تعرضت للسرقة من طرف شاب عشريني كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد الكائنة بحي مبروكة بمدينة سطات.

وحسب مصادرنا، فإن الجاني استغل هدوء الأوضاع بالمنطقة المذكورة المتزامنة مع آذان صلاة الظهر، ليقوم بتكسير نافذة السيارة ويسطو على ما بداخلها ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفاد المصدر ذاته، أن اللص الذي يقطن بحي سيدي عبد الكريم « دالاس » من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة.

هذا وطالب صاحب الفيديو من السلطات الأمنية التدخل الفوري وإيقاف السارق وإحالته على العدالة.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي سيارة مسجد

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