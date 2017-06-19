عاجل و بالصور: كارثة بيئية تهز مدينة وجدة في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا مهولا أتى قبل قليل من يومه الإثنين، على 4 هكتارات بغابة جبل مگرس بقيادة عين الصفاء.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن حريقا مهولا أتى قبل قليل من يومه الإثنين، على 4 هكتارات بغابة جبل مگرس بقيادة عين الصفاء.

و قد استطاعت عناصر الوقاية المدنية إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه إلى حدود اللحظة.



سنعود لمزيد من التفاصيل بالفيديو..



