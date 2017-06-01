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عاجل:سيارة تصدم عمدا حافلة للدرك في الشانزليزيه بباريس وتنفجر والوضع تحت السيطرة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 16:15 عاجل:سيارة تصدم عمدا حافلة للدرك في الشانزليزيه بباريس وتنفجر والوضع تحت السيطرة | دولي
عاجل:سيارة تصدم عمدا حافلة للدرك في الشانزليزيه بباريس وتنفجر والوضع تحت السيطرة
أعلنت مصادر متطابقة أن السيارة التي صدمت اليوم الاثنين شاحنة للدرك على جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس انفجرت عند الاصطدام وعثر على سلاح مع السائق.

شوف تيفي

 

أعلنت مصادر متطابقة أن السيارة التي صدمت اليوم الاثنين شاحنة للدرك على جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس انفجرت عند الاصطدام وعثر على سلاح مع السائق.

ويرجح المحققون فرضية العمل المتعمد. وقال مصدر مقرب من الملف ان السائق الذي كان ممدا على الارض وفاقدا للوعي "اصيب بجروح بالغة".
في حين أكدت الشرطة الفرنسية،أن الوضع تحت السيطرة و لا حديث عن ضحايا

 

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