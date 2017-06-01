الفرحة بالقصر الملكي في رمضان غدا الثلاثاء بهذه المناسبة ﻿

تحتفل الأسرة الملكية والشعب المغربي ، يوم غد الثلاثاء، بالذكرى السابعة والأربعين، لميلاد الأمير مولاي رشيد، وهي المناسبة التي تحتفل بها سنويا الأسرة العلوية الشريفة، وجميع المغاربة في مختلف

"شوف تيفي"



تحتفل الأسرة الملكية والشعب المغربي ، يوم غد الثلاثاء، بالذكرى السابعة والأربعين، لميلاد الأمير مولاي رشيد، وهي المناسبة التي تحتفل بها سنويا الأسرة العلوية الشريفة، وجميع المغاربة في مختلف المدن المغربية.



الأمير مولاي رشيد الذي رزق أخيرا من زوجته الأميرة للا كلثوم، بمولود أطلق عليه الملك محمد السادس اسم "مولاي أحمد"، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو الفرنسية بميزة مشرف جدا.

ويحمل الأمير مولاي رشيد الذي ولد في 20 يونيو 1970 بالرباط، رتبة جنرال "دوبريكاد" في البحرية الملكية، وقد تكفل بالقيام بالعديد من الأنشطة المتميزة مثل حضور المؤتمرات العربية الدولية، وترأس المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجامعة الرماية بسلاح القنص،وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف.