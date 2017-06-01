رسميا...قاضي التحقيق يستدعي ''مؤطري حراك –الريف'' الخمسة لإحاطتهم علما بالتهم الجديدة ﻿

أكد محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر زوال اليوم الاثنين بإحضار خمسة معتقلين بسجن عكاشة لإحاطتهم بالتهم الإضافية بعد

شوف تيفي





أكد محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر زوال اليوم الاثنين بإحضار خمسة معتقلين بسجن عكاشة لإحاطتهم بالتهم الإضافية بعد ملتمس للوكيل العام بنفس المحكمة إضافتها لملفهم.



وأوضح المحامي، أن المعتقلين الخمسة على ذمة التحقيق بسجن عكاشة، ستنضاف إليهم تهم جديدة على إعتبار أنهم من ''المؤطرين لحراك-الريف''، ويتعلق الأمر بكل محمد جلول، زكرياء أظهشور، وسيم البوستاتي، إبراهيم بوزيان وفؤاد السعيدي وعبد الحق صديق، يوسف حمديوي.



وأفاد مقرب من أحد المعتقلين، في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن المعتقلين الخمسة بسجن عكاشة بالدار البيضاء، يتواجدون في هذه اللحظات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإجراء تحقيق اعدادي واحاطتهم بالتهم الإضافية التي التمس الوكيل العام إضافتها لمفلهم.





