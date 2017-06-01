عاجل..بعد لندن: استنفار أمني بشانزليزيه بفرنسا..وها شنو واقع ﻿

تعرف منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، عقب قيام سيارة باستهداف سيارة أخرى تابعة للشرطة الفرنسية.

"شوف تيفي"

تعرف منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس في هذه اللحظات حالة استنفار أمني قصوى، عقب قيام سيارة باستهداف سيارة أخرى تابعة للشرطة الفرنسية.

وحسب موقع "سكاي نيوز" فإن الشرطة الفرنسية، فرضت طوقا أمنيا على منطقة الشانزليزيه، مشيرة إلى أن النيران اندلعت بسيارة توجد بالقرب من مكان الحادث.

وأكد ذات الموقع أن المعطيات الأولى المتوفرة، تشير إلى أن الشرطة الفرنسية، تمكنت من إيقاف الشخص المتورط في هذه الواقعة.