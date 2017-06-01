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عائلات نشطاء ''حراك الريف'' يراسلون مجلس اليزمي لتحسين ظروف إعتقال أبنائهم بسجن عكاشة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 15:40 عائلات نشطاء حراك الريف يراسلون مجلس اليزمي لتحسين ظروف إعتقال أبنائهم بسجن عكاشة | بوليتيك
عائلات نشطاء ''حراك الريف'' يراسلون مجلس اليزمي لتحسين ظروف إعتقال أبنائهم بسجن عكاشة
راسلت عائلات معتقلي حراك- الريف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ''إدريس اليزمي'' لضمان زيارة أطول لأبنائهم المضربين عن الطعام في سجن عكاشة والعمل على تحسين ظروف عيشهم.

شوف تيفي


راسلت عائلات معتقلي حراك- الريف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ''إدريس اليزمي'' لضمان زيارة أطول لأبنائهم المضربين عن الطعام في سجن عكاشة والعمل على تحسين ظروف عيشهم.

وحسب آخر المعطيات، فقد تفاعل ''إدريس اليزمي'' رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إيجابا مع رسالة عائلات المعتقلين، قائلاً “أبلغكم استعدادنا الكامل لتقديم كل المساعدات الممكنة لتسيير زيارات العائلات، وذلك بتنسيق معكم والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وكانت عائلات المعتقلين الذين يضطرون إلى التنقل من الحسيمة إلى الدار البيضاء لزيارة أبنائهم بسجن عكاشة، قد وجهوا رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطالبون فيها تدخل المجلس '' خاصة معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، نظرا لبعد المسافة الرابطة بين الحسيمة والدار البيضاء، وما ينطوي عليها من ''معاناة للتنقل لزيارة فلذات أكبادنا المعتقلين، وحيث أن مدة الزيارة لذوينا لا تتعدى 10 دقائق وفقط، وهي مدة لا تكفي حتى للعناق والبكاء من كثرة الشوق لهم وتحسرا على مسيرهم هذا'' وفق نص الرسالة.

وأكد إدريس اليزمي، أن مجلسه رهن إشارة عائلات المعتقلين عبر مديرية الحماية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، بعد ملتمس للعائلة ''بالتدخل بشكل فوري بما يتيحه الموقع الاعتباري لإنهاء معاناتنا ومعاناتهم، وتمديد مدة الزيارة لأطول فترة ممكنة، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم علما أنهم قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل ذلك وكذا العمل على الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بظروف الاعتقال'' إستنادا لملتمس الرسالة.


‫شوف تيفي

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اليازمي الرسالة الملتمس الإعتقال شوف تيفي

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