صورة تشعل الفايسبوك: هذا ما قام به شرطي مرور في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطنجة ﻿

"شوف تيفي":
أشعلت صورة شرطي مرور مغربي، مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، والتي ظهر خلالها وهو يقدم يد المساعدة إى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طنجة.
وحسب ناشري هذه الصورة فإن شرطي مرور بمنطقة مرشان، قام خلال الأسبوع المنصرم بمساعدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في نزوله من سيارة الأجرة وعلى تركيب كرسيه المتحرك.
وتفاعل المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، واصفين ما قام به الشرطي بالعمل الإنساني الرائع، بينما استغل آخرون الفرصة للإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطن.
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