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صورة تشعل الفايسبوك: هذا ما قام به شرطي مرور في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطنجة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 15:14 صورة تشعل الفايسبوك: هذا ما قام به شرطي مرور في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطنجة | مجتمع
صورة تشعل الفايسبوك: هذا ما قام به شرطي مرور في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطنجة
أشعلت صورة شرطي مرور مغربي، مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، والتي ظهر خلالها وهو يقدم يد المساعدة إى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طنجة.

"شوف تيفي":

أشعلت صورة شرطي مرور مغربي، مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، والتي ظهر خلالها وهو يقدم يد المساعدة إى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طنجة.

وحسب ناشري هذه الصورة فإن شرطي مرور بمنطقة مرشان، قام خلال الأسبوع المنصرم بمساعدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في نزوله من سيارة الأجرة وعلى تركيب كرسيه المتحرك.

وتفاعل المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، واصفين ما قام به الشرطي بالعمل الإنساني الرائع، بينما استغل آخرون الفرصة للإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مدينة طنجة كرسي دوي الاحتياجات الخاصة

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