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عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 14:45 عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر | دولي
عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر
أعلنت مديرية الشؤون الدينية بتركيا بشكل رسمي، أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق تاريخ 25 يونيو، والمصادف ليوم الأحد، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية.

"شوف تيفي"

 

أعلنت مديرية الشؤون الدينية بتركيا بشكل رسمي، أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق تاريخ 25 يونيو، والمصادف ليوم الأحد، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية.

وكانت تركيا أول دولة إسلامية، أعلنت بشكل رسمي عن موعد حلول رمضان الجاري وذلك قبل رؤية الهلال، حيث أكدت مصادر إعلامية حينها أن السلطات التركية اعتمدت في ذلك على حساباتها الفلكية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الشؤون الإسلامية السلطات التركية

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