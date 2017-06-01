عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت مديرية الشؤون الدينية بتركيا بشكل رسمي، أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق تاريخ 25 يونيو، والمصادف ليوم الأحد، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية.
وكانت تركيا أول دولة إسلامية، أعلنت بشكل رسمي عن موعد حلول رمضان الجاري وذلك قبل رؤية الهلال، حيث أكدت مصادر إعلامية حينها أن السلطات التركية اعتمدت في ذلك على حساباتها الفلكية.
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