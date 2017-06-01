 بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة ﻿
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بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 14:39 بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة | مجتمع
بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة
نظم العشرات من خريجي شعبة اللغة الأمازيغية، وقفة احتجاجية قبل قليل من يومه الإثنين، أمام مقر الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة للتنديد بإقصائهم من إجتياز مباراة التوظيف في أسلاك التعليم وقطاعات

شوف تيفي



نظم العشرات من خريجي شعبة اللغة الأمازيغية، وقفة احتجاجية قبل قليل من يومه الإثنين، أمام مقر الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة للتنديد بإقصائهم من إجتياز مباراة التوظيف في أسلاك التعليم وقطاعات أخرى.

وكشف أحد المحتجين بأن خريجي شعبة الأمازيغية قد أسسوا عددا من التنسيقيات لتنظيم عدة وقفات احتجاجية ردا على “الإقصاء الممنهج من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم ضد شواهدهم العليا” التي قضوا سنوات من الدراسة الجامعية للحصول عليها.

وحمل المحتجون في شعاراتهم المسؤولية كاملة للحكومة، مستغربين الازدواجية التي تتعامل بها الوزارة الوصية، عبر إقصاء حاملي الشواهد العليا تخصص اللغة الأمازيغية رغم المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية في مجلس وزاري، وإحالته على البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة .

وأوضح المحتجون أن وقفاتهم الإحتجاجية ستتواصل بعد حرمان طلبة وخريجي شعبة ماستر اللغة الأمازيغية للمرة الثانية من اجتياز المباراة التي تجرى كل سنة وغض الطرف من قبل الوزارة الوصية على القطاع عن حق اعتبروه مشروعا.

‫شوف تيفي

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الأمازيغية القانون التنظيمي المياراة شوف تيفي

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