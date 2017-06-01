بالفيديو.. الشفارة كثرو بزاف هاذ رمضان: شوفو أشنو وقع في برشيد ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يفديو آخر، يُوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني باعتراض سبيل فتاة، لسرقة هاتفها النقال في واضحة النهار بمدينة برشيد.

"شوف تيفي"



نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يفديو آخر، يُوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني باعتراض سبيل فتاة، لسرقة هاتفها النقال في واضحة النهار بمدينة برشيد.

ويُظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته نصف دقيقة، اعتراض اللص للفتاة التي كانت وحيدة، قبل أن يقوم بسرقة هاتفها النقال ويطلق ساقيه للرياح، هروبا من بعض المواطنين الذين حاولوا إيقافه وتسليمه للمصالح الأمنية.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم عن استغرابهم الشديد من انتشار السرقة خلال شهر رمضان المبارك.