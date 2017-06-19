مُثــــــير:بنت الستاتي تصدم الجميع بهذه الصورة ﻿

شوف تيفي:
في تحدٍ جديد لوالدها، قامت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي بنشر صورة جديدة لوالدها عبر حسابها بالانستغرام.
وجاء نشر ابنة الستاتي لصورة والدها بمناسبة اليوم العالمي للأب الذي يصادف 19 أبريل من كل سنة.
و قد استغل متتبعي إلهام الفرصة و استفسروها من جديد حول العلاقة التي تربطها بالستاتي بعدما نكرها سابقا بسبب الفضيحة التي تسببت له فيها بتدخينها لمخدر الحشيش.
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