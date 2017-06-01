عاجل وهام للمغاربة.. هذا هو موعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة ﻿

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية, وتحديث الإدارة أنه وعملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 ستنبر2013) ، سيتم إضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 02 يوليوز
"شوف تيفي"
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية, وتحديث الإدارة أنه وعملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 ستنبر2013) ، سيتم إضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 02 يوليوز 2017.
تجدر الإشارة إلى أن الساعة الإضافية، تم إيقاف العمل بها أسبوعا قبل شهر رمضان الجاري.
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