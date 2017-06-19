سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء ﻿

تعرف مدينة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول فضاء للتزلح بساحة الراشيدي، وهو الفضاء الذي يضم ساحة مخصصة للعب ومساحات أخرى خضراء.

"شوف تيفي"

تعرف مدينة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول فضاء للتزلح بساحة الراشيدي، وهو الفضاء الذي يضم ساحة مخصصة للعب ومساحات أخرى خضراء.

وسيكون هذا الفضاء المتميز بمتابة متنفس للشباب المغربي عامة والبيضاوي خاصة الراغب في ممارسة رياضة التزلج في مكان يحتوي على جميع الظروف والأمور المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية، ستعرف خلال الأشهر المقبلة تشييد العديد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير البيضاء لتكون من أهم المدن العربية والإفريقية.