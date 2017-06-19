 سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر | دولي

عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة | مجتمع

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة

بالفيديو.. الشفارة كثرو بزاف هاذ رمضان: شوفو أشنو وقع في برشيد | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الشفارة كثرو بزاف هاذ رمضان: شوفو أشنو وقع في برشيد

مُثــــــير:بنت الستاتي تصدم الجميع بهذه الصورة | ثقافة و فنون

مُثــــــير:بنت الستاتي تصدم الجميع بهذه الصورة

عاجل وهام للمغاربة.. هذا هو موعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة.. هذا هو موعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة

سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء | مجتمع

سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء

عاجل: هذا ما يقع الآن للأستاذ و الأستاذة لي حصلوهم كيمارسو الجنس داخل سيارة في رمضان | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما يقع الآن للأستاذ و الأستاذة لي حصلوهم كيمارسو الجنس داخل سيارة في رمضان

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة برج لندن وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مغاربة آخرين | دولي

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة برج لندن وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مغاربة آخرين

بالفيديو .. شوفو شفار شحال شفر من موطور بطريقة ذكية‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو .. شوفو شفار شحال شفر من موطور بطريقة ذكية‎

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 13:32 سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء | مجتمع
سار للمغاربة: افتتاح فضاء للتزلج ومساحات خضراء بالبيضاء
تعرف مدينة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول فضاء للتزلح بساحة الراشيدي، وهو الفضاء الذي يضم ساحة مخصصة للعب ومساحات أخرى خضراء.

"شوف تيفي"

تعرف مدينة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول فضاء للتزلح بساحة الراشيدي، وهو الفضاء الذي يضم ساحة مخصصة للعب ومساحات أخرى خضراء.

وسيكون هذا الفضاء المتميز بمتابة متنفس للشباب المغربي عامة والبيضاوي خاصة الراغب في ممارسة رياضة التزلج في مكان يحتوي على جميع الظروف والأمور المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية، ستعرف خلال الأشهر المقبلة تشييد العديد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير البيضاء لتكون من أهم المدن العربية والإفريقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاضاءات رياضة التزلج العاصمة الاقتصادية المشاريع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة | مجتمع

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة

عاجل وهام للمغاربة.. هذا هو موعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة.. هذا هو موعد إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة

بالصور..بيضاويون يستقبلون بنكيران في ليلة رمضانية | مجتمع

بالصور..بيضاويون يستقبلون بنكيران في ليلة رمضانية

هذا ما قامت به وزارة الصحة لإنقاذ المتضررين من موجة ارتفاع الحرارة بجهة فاس مكناس | مجتمع

هذا ما قامت به وزارة الصحة لإنقاذ المتضررين من موجة ارتفاع الحرارة بجهة فاس مكناس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟ | قنوات أخرى
منذ 27 دقيقة

كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف بدون موهبة أو تدريبات ؟

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة | خارج البلاطو

بالفيديو:مغاربة يُعايدون آباءهم بطريقة رائعة

وكالة ناسا الفضائية تحدد موعد ليلة القدر لسنة 2017 ولكن معجزة ستقشعر لها‎ | قنوات أخرى

وكالة ناسا الفضائية تحدد موعد ليلة القدر لسنة 2017 ولكن معجزة ستقشعر لها‎

شاهد بالفيديو.. حملة لتنظيف الشواطئ من مخلفات وجبات الإفطار الجماعية | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. حملة لتنظيف الشواطئ من مخلفات وجبات الإفطار الجماعية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عندما يريد شاب مسلم الزواج بأجنبية و كيف يتعرف على عائلتها | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

عندما يريد شاب مسلم الزواج بأجنبية و كيف يتعرف على عائلتها

عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر | دولي

عاجل و رسميا.. هذه أول دولة إسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة | مجتمع

بالفيديو..وقفة إحتجاجية بأكادير ضد إقصاء الأمازيغية من مباراة التوظيف بالعقدة

بالفيديو.. الشفارة كثرو بزاف هاذ رمضان: شوفو أشنو وقع في برشيد | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الشفارة كثرو بزاف هاذ رمضان: شوفو أشنو وقع في برشيد

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.