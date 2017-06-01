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عاجل: هذا ما يقع الآن للأستاذ و الأستاذة لي حصلوهم كيمارسو الجنس داخل سيارة في رمضان

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 13:14 عاجل: هذا ما يقع الآن للأستاذ و الأستاذة لي حصلوهم كيمارسو الجنس داخل سيارة في رمضان | حوادث و حقوق
عاجل: هذا ما يقع الآن للأستاذ و الأستاذة لي حصلوهم كيمارسو الجنس داخل سيارة في رمضان
علمت ''شوف تيفي'' أنه يجري في هذه الأثناء، تقديم الأستاذ و الأستاذة الذين ضبطا و هما يمارسان الجنس داخل سيارة ببني ملال ،أمام النيابة العامة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أنه يجري في هذه الأثناء، تقديم الأستاذ و الأستاذة الذين ضبطا و هما يمارسان الجنس داخل سيارة ببني ملال ،أمام النيابة العامة.

و كانت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن بني ملال ، تمكنت يوم السبت من اعتقال أستاذة وأستاذة يمارسان الجنس داخل سيارة من نوع "غولف".

وكشفت مصادر محلية أن رجال الأمن كانوا يقومون بدورية بالمنطقة الصناعية، فأثار انتباههم سيارة مركونة بمكان خال، فتوقفوا عندها ليجدوا رجل وسيدة ترتدي التبان فقط متلبسين بممارسة الجنس في عز نهار رمضان.
ووفق ذات المصدر فالرجل هو أستاذ يدرس بتيموليلت اقليم أزيلال، والعشيقة أستاذة بإحدى المدارس الخصوصية ببني ملال، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية فيما تم إيداع السيارة بالمحجز البلدي لبني ملال.

‫شوف تيفي

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فضيحة جنس بني ملال اعتقال

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