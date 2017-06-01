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عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة برج لندن وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مغاربة آخرين

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 13:08 عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة برج لندن وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مغاربة آخرين | دولي
عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة برج لندن وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مغاربة آخرين
أعلنت شرطة لندن، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى والمفقودين في حريق برج غرينفيل بلندن بلغت 79، وذلك حسب قائد شرطة لندن٬ستيوارت كوندى، الذي قال إن ما تم الإعلان عنه هو بمثابة حصلية جديدة بدل الحصيلة

"شوف تيفي"


أعلنت شرطة لندن، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى والمفقودين في حريق برج غرينفيل بلندن بلغت 79، وذلك حسب قائد شرطة لندن٬ستيوارت كوندى، الذي قال إن ما تم الإعلان عنه هو بمثابة حصلية جديدة بدل الحصيلة الأولى التي كانت تشير إلى مقتل 58 شخصا.

وحسب مصادر إعلامية بريطانية فإن السلطات لم تكشف بعض عن هوية أصحاب الجثة التي عثر عليها يومه الاثنين داخل البرج المكون من 24 طابقا، والذي ما تزال الأبحاث مستمرة بداخلها.

وعلاقة بالموضوع فقد أكد مصدر "شوف تيفي" أن عدد المغاربة الذين لقوا مصرعهم في الحادث هو سبعة أشخاص، موضحا بأن هناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى احتمال وجود مغاربة آخرين بين الجثة التي تم انتشالها يومه الاثنين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي برج لندن المغاربة الحصيلة الأولية البرج السلطات

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