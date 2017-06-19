بالصور..بيضاويون يستقبلون بنكيران في ليلة رمضانية ﻿

إلتف مجموعة من البيضاويين، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، حول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي حل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

إلتف مجموعة من البيضاويين، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، حول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي حل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

ونشر سائق بنكيران على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مجموعة من الصور التي تظهر حفاوة الاستقبال التي حظي بها بنكيران خلال لقاء ببعض المواطنين بمدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن بنكيران، ظهر سابقا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلتقط الصور رفقة ىمجموعة من المواطنين بالعاصمة الرباط خلال حضوره لصلاة التراويح بأحد المساجد.



