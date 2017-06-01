مثير.. تهم جديدة وثقيلة تتضاف إلى الزفزافي ﻿

تقدم حسن مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع ''عكاشة''، وهو ما دفع بقاضي التحقيق لدى المحكمة

"شوف تيفي"

تقدم حسن مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، وهو ما دفع بقاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها إلى تأجيل الاستنطاق التفصيلي الذي كان مقررا أن يجريه اليوم الاثنين، مع ناصر الزفزافي المتهم الأول في احتجاجات الريف ورفاقه الستة وكذا باقي المعتقلين الآخرين إلى موعد آخر.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الاثنين، فإن هذه التهم الجديدة التي تتعلق أساسا بـ "اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في نظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعيبب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين".

وأوضحت اليومية ذاتها أن النيابة العامة، استندت في ملتمسها إلى المادة 83 و84 و85 و89 و134 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يخول النيابة العامة وضع ملتمس فتح تحقيق ومطالبة قاضي التحقيق بالقيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة وتقديم ملتمسات إضافية خلال جميع مراحل التحقيق.