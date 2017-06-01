هذا ما قامت به وزارة الصحة لإنقاذ المتضررين من موجة ارتفاع الحرارة بجهة فاس مكناس ﻿

ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الإثنين، بأن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس وعلى إثر موجة الحر التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة وعناية بالأشخاص الأكثر تضررا من

"شوف تيفي"



ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الإثنين، بأن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس وعلى إثر موجة الحر التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة وعناية بالأشخاص الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة ، كثفت نشاطاتها المتنقلة وخاصة منها الاستعجالية.

وأوضحت الوزارة أن المديرية المذكورة، نظمت بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تاونات وبتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية يوم الجمعة 16 يونيو 2017 عملية نقل سيدة ستينية في وضعية صحية حرجة بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة من جماعة بوشابل نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني للخضوع للكشوفات اللازمة واستكمال لعلاج.



