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بالصور..نايضة بين القطريين والسعوديين بسبب الحليب المغربي

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 12:18 بالصور..نايضة بين القطريين والسعوديين بسبب الحليب المغربي | منوعات
بالصور..نايضة بين القطريين والسعوديين بسبب الحليب المغربي
كشفت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' و ''تويتر''، يومه الاثنين، عن وصول الحليب المغربي إلى قطر، وذلك من خلال نشر العديد من الصور لهذا الحليب من الدوحة.

"شوف تيفي"

كشفت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و "تويتر"، يومه الاثنين، عن وصول الحليب المغربي إلى قطر، وذلك من خلال نشر العديد من الصور لهذا الحليب من الدوحة.

وفور نشر صور الحليب، دخل القطريون والسعوديون في حرب كلامية، حيث عبر القطريون عن سعادتهم بوصول الحليب المغربي واستغنائهم عن حليب المراعي السعودي، وهو الأمر الذي اعتبره السعوديون هجوما مهينا، لتتطور الأمور بينهم إلى نشر تغريدات وتدوينات تبادلوا خلالها العتاب.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، أعلنت الأسبوع الماضي إرسال إعانات غذائية لدولة قطر بعد الحصار التجاري الذي فرض عليها من طرف السعودية التي قررت قطع العلاقات الدبلوماسة مع الدوحة.

 

‫شوف تيفي

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