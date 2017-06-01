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بالفيديو..لحظة القبض على سارق ''بورطابل'' نهار رمضان بمكناس

بتاريــخ : 19 يونيو 2017 / 12:04 بالفيديو..لحظة القبض على سارق بورطابل نهار رمضان بمكناس | حوادث و حقوق
بالفيديو..لحظة القبض على سارق ''بورطابل'' نهار رمضان بمكناس
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مُصور يظهر لحظة إلقاء القبض على أحد اللصوص صباح يومه الإثنين بمدينة مكناس.

شوف تيفي

 

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مُصور يظهر لحظة إلقاء القبض على أحد اللصوص صباح يومه الإثنين بمدينة مكناس.

وحسب مقطع الفيديو، فإن الجاني قام بسرقة هاتف نقال من أحد المارة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير في نهار رمضان.

وكانت ساكنة الحي قد ألقت القبض على اللص العشريني بعدما سلبوا منه الهاتف المسروق وآلته الحادة في انتظار وصول الجهات المعنية.

هذا وفور إشعارهم بالواقعة، حلت بعين المكان السلطات الأمنية من أجل مباشرة التحقيق مع الموقوف والإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.

 

 

 

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